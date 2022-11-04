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16:10, 4 ноября 2022 года Древние книги, полумрак и беседы. В орловской "Бунинке" прошла "Ночь искусств" Программа мероприятия состояла из нескольких этапов. Участие приняла и наша съемочная группа.





Орловская областная библиотека имени Бунина провела "Ночь искусств". Программа состояла из нескольких этапов.



Библиотеку попытались показать с необычной стороны: состоялась встреча молодых читателей с писателями литературной резиденции ассоциации союзов писателей и издателей, а из запасников достали редкие книги, включая книги прошлых веков.



На третьем этапе работники библиотеки создали таинственную, местами пугающую атмосферу. Это понадобилось для игры-бродилки. Участники искали предметы из различных книг. Не обошлось и без мастер-классов по плетению корзин, созданию кукол и поделок оригами.





Ирина Костина





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