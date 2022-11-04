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19:29, 4 ноября 2022 года В орловских кинотеатрах продолжается показ фильма "Сердце Пармы" Лента создана при поддержке телеканала "Россия" и рассказывает историю любви на фоне столкновения разных эпох и цивилизаций.





В орловских кинотеатрах продолжается показ фильма "Сердце Пармы", снятого по одноименному роману Алексея Иванова. Лента создана при поддержке телеканала "Россия".



Русь продвигается на Урал, а там – языческие княжества, где молятся богам судьбы, а шаманы приносят кровавые жертвы, чтобы сохранить равновесие жизни.



Детали быта и верований народов Урала вплетены в живописные пейзажи. А исторические образы в "Сердце Пармы" идут рука об руку с фантастикой. Художники-декораторы восемь месяцев создавали средневековый город, а главной актрисе пришлось выучить мансийский язык.





Орловское Информбюро





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