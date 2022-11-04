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21:25, 4 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- С молитвой о России и ее защитниках. Жители Орла прошли крестным ходом в День народного единства.



- От орловского сердца – амурскому. И наоборот. Акцию по обмену подарками для семей участников СВО по всей стране организовала партия "Единая Россия".



- Ночь, древние книги и беседы. В орловской "Бунинке" прошла "Ночь искусств".



- Семьи мобилизованных орловцев единоразово получат по 50 тысяч рублей от региона. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.



- Он никому не давал нести непосильную ношу. Для телемарафона региональных филиалов ВГТРК "Национальный характер" ГТРК "Орел" подготовила фильм о протоиерее Василии Ермакове.



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