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19:49, 4 ноября 2022 года С молитвой о России и ее защитниках. Жители Орла прошли крестным ходом в День народного единства Верующие прошли от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России до поклонного креста в урочище Царев Брод.





Праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Орле отметили крестным ходом. С молитвой о России и ее воинах верующие прошли от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России до поклонного креста в урочище Царев Брод.



Крестный ход состоялся в рамках акции "Мы вместе". Молитвенное шествие возглавили митрополит Орловский и Болховский Тихон и архиепископ Павлодарский и Экибастузский Варнава.





Юлия Опанасюк





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