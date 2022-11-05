Ливенские художники заняли второе место на Всероссийском конкурсе

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9:16, 5 ноября 2022 года
Ливенские художники заняли второе место на Всероссийском конкурсеВоспитанники детской художественной школы имени А.Н. Селищева Дмитрий Ромашко и Святослав Скуридин представили на конкурс «Традиции и современность» cвои работы в номинации «Керамика традиционная». Их глиняные Плешковские игрушки высоко оценило компетентное жюри и присвоило ребятам вторые места.
Воспитанники детской художественной школы имени А.Н. Селищева Дмитрий Ромашко и Святослав Скуридин представили на конкурс свои работы в номинации «Керамика традиционная». Их глиняные Плешковские игрушки высоко оценило компетентное жюри и присвоило ребятам вторые места.
В конкурсе участвовали юные дарования из более чем 60 регионов России в возрасте от 10 до 18 лет, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного творчества и народного искусства.
Сообщает правительство города.
Фото: Правительство города Орел.
Александра Бахтина