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9:27, 5 ноября 2022 года

В селе Моховое отремонтировали дороги

В селе Моховое Залегощенского района отремонтировали участок дороги по ул. Кооперативной


Работы проведены в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства Залегощенского района Орловской области». Об этом сообщает районная газета «Маяк».
 
На улице Кооперативной проведен ремонт участка дороги протяженностью 720 метров. Подрядчиком на объекте выступает ООО «Каскад». Сумма контракта составила 5,7 млн рублей. Сейчас на объекте уложено асфальтовое покрытие, выровнены обочины. Дорога готова к приемке. 
 
В настоящее время другой подрядчик, ООО «Римекс», ведет ремонт участка дороги на улице Молодежной, рядом с детским садом «Кораблик»: устанавливает бордюрный камень, проводит подготовительные работы под укладку асфальтового покрытия.

Сообщает правительство города.



Александра Бахтина
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