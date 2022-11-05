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10:16, 5 ноября 2022 года Бригада мобильного диагностического центра НКМЦ им. Круглой Как минимум 2 раза в неделю бригада мобильного диагностического центра НКМЦ им. Круглой выезжает на осмотры детей в районы области, в которых не хватает высококвалифицированных узких специалистов.





Осматривают сирот, детей находящиеся под опекой и малышей, которые требуют углубленной диспансеризации. В этом году посетили 22 района области. За работой бригады наблюдала наша сьемочная группа.





Александра Бахтина





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