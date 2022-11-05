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10:32, 5 ноября 2022 года

Юные лесники заготовили подкормки птиц и зверей

128 юных лесников из Орловской области заготовили 145 кг кормов для зимней подкормки птиц и зверей


На территории Орловской области действуют четыре школьных лесничества: «Березка» Жудерской школы Хотынецкого района, «Друзья леса» Сомовской  школы Шаблыкинского района, «Орел» лицея № 18 города Орла и «Юный лесник» Ломецкой школы Залегощенского района.
 
В этом году благодаря стараниям 128 юных лесников было заготовлено 145 кг кормов для зимней подкормки птиц и зверей. Ребята сделали и развесили 59 гнездовий и 867 кормушек для птиц.
 
Также юные активисты собрали 47 кг семян древесных пород, посадили 58 деревьев для озеленения населенных мест.
 
Они очистили 13,1 га леса от захламления и твердых коммунальных отходов.
 
Кроме того, ребята разработали и распространили 104 листовки, плаката, буклета и аншлага по лесоохраной агитации.
 
Отметим, что школьные лесничества являются одной из эффективных форм подготовки подрастающего поколения к труду, воспитания бережного отношения к природе, формирования у учащихся навыков правильного природопользования, а также получения подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в области лесоводческой деятельности.

Сообщает правительство Орла 



Александра Бахтина
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