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10:32, 5 ноября 2022 года Юные лесники заготовили подкормки птиц и зверей 128 юных лесников из Орловской области заготовили 145 кг кормов для зимней подкормки птиц и зверей





На территории Орловской области действуют четыре школьных лесничества: «Березка» Жудерской школы Хотынецкого района, «Друзья леса» Сомовской школы Шаблыкинского района, «Орел» лицея № 18 города Орла и «Юный лесник» Ломецкой школы Залегощенского района. В этом году благодаря стараниям 128 юных лесников было заготовлено 145 кг кормов для зимней подкормки птиц и зверей. Ребята сделали и развесили 59 гнездовий и 867 кормушек для птиц. Также юные активисты собрали 47 кг семян древесных пород, посадили 58 деревьев для озеленения населенных мест. Они очистили 13,1 га леса от захламления и твердых коммунальных отходов. Кроме того, ребята разработали и распространили 104 листовки, плаката, буклета и аншлага по лесоохраной агитации. Отметим, что школьные лесничества являются одной из эффективных форм подготовки подрастающего поколения к труду, воспитания бережного отношения к природе, формирования у учащихся навыков правильного природопользования, а также получения подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в области лесоводческой деятельности.



Сообщает правительство Орла





Александра Бахтина





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