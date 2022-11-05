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12:00, 5 ноября 2022 года В России проводится акция "Всё для Победы" Врачи, педагоги, студенты, пенсионеры - желание помочь нашим военнослужащим объединяет весь регион. Впрочем - всю страну. В России сейчас проводится акция "Всё для Победы". О том, как принять в ней участие расскажет Михаил Иванов.











Михаил Иванов





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