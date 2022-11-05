Социальный контракт помог жительнице поселка Змиевка найти работу

Благодаря социальному контракту жительница Змиевки Людмила Корепанова трудоустроилась почтальоном. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

«В этом вопросе мне помог социальный контракт. Когда я узнала, что есть такое направление, как поиск работы, то обратилась в центр социальной помощи населения», - рассказывает Людмила Корепанова.

Специалисты подробно рассказали условия заключения соцконтракта и предложили работу. Женщину поставили на учет и выплатили положенную сумму субсидии. Такую же сумму ей будут выплачивать в течение 3-х месяцев.

«Это хорошее подспорье в пополнении семейного бюджета. Сейчас я работаю почтальоном на одном из участков поселка Змиевка и обслуживаю около трехсот домовладений. Постепенно знакомлюсь с жителями. Работа мне нравится, ведь живое общение всегда интересно», - поделилась своими впечатлениями Людмила Корепанова.

За истекший период текущего года 13 безработных граждан Свердловского района смогли найти постоянное место работы, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее.



Сообщает правительство Орла.