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12:30, 5 ноября 2022 года

Социальный контракт помог жительнице поселка Змиевка найти работу

Благодаря социальному контракту жительница Змиевки Людмила Корепанова трудоустроилась почтальоном. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».


Людмила Корепанова одна воспитывает двоих детей. Так получилось, что, выйдя из декретного отпуска, ей пришлось уволиться с прежнего места работы, а найти новую работу было непросто.
 
«В этом вопросе мне помог социальный контракт. Когда я узнала, что есть такое направление, как поиск работы, то обратилась в центр социальной помощи населения», - рассказывает Людмила Корепанова.
 
Специалисты подробно рассказали условия заключения соцконтракта и предложили работу. Женщину поставили на учет и выплатили положенную сумму субсидии. Такую же сумму ей будут выплачивать в течение 3-х месяцев.
 
«Это хорошее подспорье в пополнении семейного бюджета. Сейчас я работаю почтальоном на одном из участков поселка Змиевка и обслуживаю около трехсот домовладений. Постепенно знакомлюсь с жителями. Работа мне нравится, ведь живое общение всегда интересно», - поделилась своими впечатлениями Людмила Корепанова.
 
За истекший период текущего года 13 безработных граждан Свердловского района смогли найти постоянное место работы, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

Сообщает правительство Орла.



Александра Бахтина
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