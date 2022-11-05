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13:30, 5 ноября 2022 года В Корсаковском районе завершаются работы по строительству площадки ГТО Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает районное издание «Восход».





На сегодняшний момент подготовлено асфальтное основание, залиты бетоном места, для установки большого комплекса и тренажёров с целью усиления крепления конструкций, смонтировано 80% оборудования, выложена резиновая крошка. В ближайшее время планируется завершить работы и подготовить объект для сдачи и ввода в эксплуатацию.





Александра Бахтина





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