В Корсаковском районе завершаются работы по строительству площадки ГТО

|
|Главная » Новости
13:30, 5 ноября 2022 года
В Корсаковском районе завершаются работы по строительству площадки ГТОРаботы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает районное издание «Восход».
На сегодняшний момент подготовлено асфальтное основание, залиты бетоном места, для установки большого комплекса и тренажёров с целью усиления крепления конструкций, смонтировано 80% оборудования, выложена резиновая крошка.
В ближайшее время планируется завершить работы и подготовить объект для сдачи и ввода в эксплуатацию.
Александра Бахтина