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14:00, 5 ноября 2022 года В Орловском техникуме открылись новые мастерские В Орловском техникуме путей сообщения имени Лапочкина, торжественно открылись новые мастерские. Это стало возможно благодаря гранту, выигранному в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы", национального проекта "Образование". Михаил Иванов расскажет подробнее











Михаил Иванов





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