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11:30, 5 ноября 2022 года На ярмарках выходного дня открыт сбор гуманитарной помощи бойцам СВО Сегодня на комсомольской площади и на приборостроительной на ярмарке стоят палатки с флагами России и победы





С надписью :посылка на передовую, не равнодушные жители несут вещи для бойцов мед, сало, яблоки, картофель туалетную бумагу, сигареты и многое другое. Палатка будет на ярмарке до 15:00, а завтра с 7:00 до 15:00 только на улице Приборостроительная. Отправят посылку 10 ноября.





Татьяна Тимохина





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