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14:30, 5 ноября 2022 года

Переводить деньги на «безопасные счета» по рекомендации неизвестных – небезопасно

Полицейские просят орловцев проявлять осмотрительность, не принимать поспешных решений и не совершать переводы денежных средств по совету злоумышленников.


В регионе продолжают регистрироваться случаи дистанционных мошенничеств. Так, например, на днях в ОП № 3 городского УМВД обратилась орловчанка, которая стала жертвой дистанционного мошенничества.

С ней связались по мессенджеру. Неизвестные представлялись и сотрудниками правоохранительных органов, и работниками банка. Женщину предупредили, что на ее имя неизвестные оформили кредит. Гражданка по рекомендации звонивших сама взяла займ, и перевела его, чтобы аннулировать прошлую операцию, как она думала, на «безопасный счет».

В итоге мошенники заполучили 429 тысяч рублей. Примечательно, что звонившие, чтобы подкрепить свои слова и вызвать доверие жертвы, присылали ей посредством мессенджера якобы сканированные «документы» о проведении банковских операций. 

Сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области  



Александра Бахтина
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