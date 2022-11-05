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15:30, 5 ноября 2022 года Полицейские направили в суд уголовное дело о краже товаров от пункта выдачи интернет-магазина В Ливенском районе полицейские направили в суд уголовное дело о краже товаров от пункта выдачи интернет-магазина, совершенной двумя молодыми людьми.





Личности и местонахождение подозреваемых были установлены сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.



В тот вечер парни проходили мимо и увидели разгружаемую машину. Они забрали одну из коробок, находившихся там и ушли. Полицейские изъяли у подозреваемых часть похищенного имущества.



Пресс-служба УМВД России по Орловской области Ранее, в МО МВД России «Ливенский» обратился водитель, доставлявший товары, заказанные покупателями в интернет-магазине, к пункту выдачи. Мужчина пояснил, что в вечернее время разгружал коробки, и когда вернулся к машине за очередной партией – обнаружил отсутствие одной из них. Общая сумма ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.В тот вечер парни проходили мимо и увидели разгружаемую машину. Они забрали одну из коробок, находившихся там и ушли. Полицейские изъяли у подозреваемых часть похищенного имущества.





Александра Бахтина





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