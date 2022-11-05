Роспотребнадзор рекомендует тщательно выбирать стеклоомывающие жидкости

|
|Главная » Новости
16:00, 5 ноября 2022 года
Роспотребнадзор рекомендует тщательно выбирать стеклоомывающие жидкостиВ случае приобретения стеклоомывающей жидкости, качество которой вызывает подозрение, просьба обращаться в Управление Роспотребнадзора по Орловской области.
При выборе стеклоомывающей жидкости необходимо внимательно ознакомиться с информацией, нанесенной на маркировку товара, которая должна содержать, в том числе следующие сведения:
- наименование и обозначение продукции, включая торговое название;
- сведения о производителе продукции с указанием адреса,
- меры предосторожности во время пользования;
- дата производства и срок хранения;
- перечень ингредиентов, с указанием их содержания в процентах.
Сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.
Александра Бахтина