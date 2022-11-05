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16:00, 5 ноября 2022 года Роспотребнадзор рекомендует тщательно выбирать стеклоомывающие жидкости В случае приобретения стеклоомывающей жидкости, качество которой вызывает подозрение, просьба обращаться в Управление Роспотребнадзора по Орловской области.



При выборе стеклоомывающей жидкости необходимо внимательно ознакомиться с информацией, нанесенной на маркировку товара, которая должна содержать, в том числе следующие сведения: - наименование и обозначение продукции, включая торговое название; - сведения о производителе продукции с указанием адреса, - меры предосторожности во время пользования; - дата производства и срок хранения; - перечень ингредиентов, с указанием их содержания в процентах.



Сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.





Александра Бахтина





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