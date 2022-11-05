Сегодня — Димитриевская родительская суббота

Вечером 4 ноября, в канун Димитриевской родительской субботы, митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении архиепископа Павлодарского и Экибастузского Варнавы и духовенства Орловской епархии совершил в Троице-Васильевском храме города Орла особое заупокойное богослужение — парастас.

День поминовения усопших в субботу, накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году.

Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех русских воинов, павших на Куликовом поле. Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.



Сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.