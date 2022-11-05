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16:30, 5 ноября 2022 года

Сегодня — Димитриевская родительская суббота

Вечером 4 ноября, в канун Димитриевской родительской субботы, митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении архиепископа Павлодарского и Экибастузского Варнавы и духовенства Орловской епархии совершил в Троице-Васильевском храме города Орла особое заупокойное богослужение — парастас.


Парастас — это великая панихида по всем усопшим православным христианам, совершаемая на всенощном бдении накануне родительских суббот.
 
День поминовения усопших в субботу, накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году.
 
Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех русских воинов, павших на Куликовом поле. Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

Сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Александра Бахтина
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