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17:21, 5 ноября 2022 года В праздник Казанской иконы Божией Матери два Архипастыря совершили Литургию в Казанском храме при Академии ФСО в Орле В праздник Казанской иконы Божией Матери два Архипастыря совершили Литургию в Казанском храме при Академии ФСО в Орле

15:50 ВЧЕРА

В праздник Казанской иконы Божией Матери два Архипастыря совершили Литургию в Казанском храме при Академии ФСО в Орле

Утром 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении архиепископа Павлодарского и Экибастузского Варнавы и духовенства Орловской епархии совершил Литургию в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России в Орле.



По окончании Литургии состоялся городской крестный ход.



Празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы совершается 4 ноября в память об избавлении Москвы и всея России от нашествия поляков в 1612 году. Список с чудотворного Казанского образа был прислан в народное ополчение, возглавляемое Мининым и Пожарским. По призыву священномученика патриарха Ермогена ополчение выступило на защиту Родины. Именно с этой иконой войска и ополчение в 1612 году освободили Москву от польских захватчиков.





Александра Бахтина





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