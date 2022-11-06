Представители Орловского областного Совета встретились с коллегами из Тульской областной Думы

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18:10, 5 ноября 2022 года
Представители Орловского областного Совета встретились с коллегами из Тульской областной ДумыМежпарламентская встреча была проведена в рамках экскурсионного проекта «Литературная Орловщина».
Первой точкой маршрута стал Духовно-Православный центр «Вятский Посад». Гостей встретила директор Центра Наталья Меркурьева. В ходе экскурсии представители тульского парламента пообщались с преподавателями и учащимися гимназии, посетили Храм Сретения Господня, познакомились с работами юных мастеров, представленных в артели гимназии.
В Орле у памятника Николаю Лескову Вера Ефремова напомнила гостям об основных вехах жизни и творчества великого писателя, рассказала об истории создания монумента, а после провела туляков по Александровскому мосту и улице Ленина.
Позже депутаты приехали в Орловский литературный музей И.С. Тургенева. К встрече присоединились депутаты Орловского областного совета народных депутатов Владислав Числов и Иван Устинов. В ходе знакомства с экспозицией Орловского Литературного музея, директор музея познакомила представителей тульского парламента с уникальными экспонатами и рассказала о перспективах развития комплекса писателей-орловцев.
Сообщает орловский областной совет народных депутатов.
Александра Бахтина