Представители Орловского областного Совета встретились с коллегами из Тульской областной Думы

Межпарламентская встреча была проведена в рамках экскурсионного проекта «Литературная Орловщина».

В Орле у памятника Николаю Лескову Вера Ефремова напомнила гостям об основных вехах жизни и творчества великого писателя, рассказала об истории создания монумента, а после провела туляков по Александровскому мосту и улице Ленина.

Позже депутаты приехали в Орловский литературный музей И.С. Тургенева. К встрече присоединились депутаты Орловского областного совета народных депутатов Владислав Числов и Иван Устинов. В ходе знакомства с экспозицией Орловского Литературного музея, директор музея познакомила представителей тульского парламента с уникальными экспонатами и рассказала о перспективах развития комплекса писателей-орловцев.



Сообщает орловский областной совет народных депутатов.