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9:56, 7 ноября 2022 года Сегодня и завтра в регионе пройдут учения по территориальной обороне Будет задействован правоохранительный блок. Напомним ранее прошли масштабные командно-штабные учения по гражданской обороне.





По ряду направлений проведут повторные тренировки. В новых микрорайонах Орла и муниципального округа, там, где не было слышно гула сирен установят необходимое оборудование для оповещения граждан. Так же до 10 ноября в регионе должны разработать информационное сопровождение для каждого многоквартирного дома. Это касается содержания тревожного чемоданчика и пути в места укрытий.





Анна Боева





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