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9:59, 7 ноября 2022 года Состояние дорог долгое время занимало верхнюю строчку в рейтинге обращений Центра управления регионом Ситуация изменилась, сейчас орловцы стали больше интересоваться гражданской обороной.





Среди тематических блоков появился новый – он объединяет вопросы, связанные с режимом повышенной готовности на территории региона. Пользователи соцсетей интересуются гражданской обороной, продовольственной и энергетической безопасностью. На втором месте по-прежнему мобилизация. Напомним, что 31 октября внеплановый призыв был окончен. Третье место по количеству обращений – за блоком «Общественный транспорт». Орловцы ждут более вместительных автобусов на маршрутах, а также сообщают о малом количестве транспорта в вечернее время.





Анна Боева





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