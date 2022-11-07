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10:09, 7 ноября 2022 года В Орле мужчина едва не зарезал подростка и его знакомого Трагедия произошла ночью в круглосуточном магазине на ул. Генерала Родина.





В Орле 34-летний безработный мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью. Ночью нетрезвый орловец пришел в круглосуточный магазин для покупки спиртного, где столкнулся с 17-летним подростком и его 22-летним знакомым. В ходе ссоры мужчина выхватил нож и ранил им оппонентов.



Мужчина сознался в содеянном. Он взят под стражу, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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