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10:02, 7 ноября 2022 года

Сегодня площадь им. Ленина в Орле стала красной

Горожане отметили День Октябрьской революции. Участники митинга возложили цветы к памятнику идейному лидеру революции Владимиру Ленину.


Со знамёнами и флагами в руках коммунисты региона прошли по главной площади Орла. Этот праздник имеет долгую историю. С 1918 года 7-й день ноября отмечался как Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. С 1927 по 1992 годы его отмечали 7 и 8 ноября, оба дня были выходными.

В 1996 году праздник получил новое название - День согласия и примирения. А в 2004 красный день календаря утратил статус нерабочего дня. Ещё через год 7 ноября был объявлен памятной датой - Днём Октябрьской революции 1917 года. Сегодня лозунги совпадают с теми что были в 1941: "Все для победы! Все для фронта!".
"Мы наследники Великого Октября, великих победных традиции",  – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Анна Боева
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