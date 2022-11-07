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10:23, 7 ноября 2022 года Четыре орловских пенсионера отдали деньги мошенникам в попытке защитить родных Пожилых людей заверили, что их близкие спровоцировали ДТП, но за определенную сумму им можно помочь избежать ответственности.





На прошлой неделе четыре орловских пенсионера стали жертвами мошенников. Злоумышленники использовали классическую схему – представлялись правоохранителями и посредниками, сообщая, что родственники собеседников спровоцировали серьезные ДТП, но за определенную сумму им можно помочь избежать ответственности.



Мошенники выманили у пенсионера 1938 года рождения из Северного района порядка 100 тысяч рублей, у жительницы Железнодорожного района - гражданки 1934 года рождения - 230 тысяч рублей. В Заводском районе Орла жертвами злоумышленников стали женщина 1944 года рождения, отдавшая 200 тысяч рублей, и мужчина 1938 года рождения, лишившийся более 150 тысяч рублей, – сообщили в УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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