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10:20, 7 ноября 2022 года В Орле совсем скоро откроется новый детский сад на улице Ливенской Это, и строительство там многоквартирных домов, стало причиной появления светофора на улице Ливенская, 33.





Установят регулируемый светофор и на улице Карачевская, 3. Сейчас он там, с кнопкой вызова, но пешеходы ждут своего сигнала стоя на трамвайных путях. В следующем году установят и на Розы Люксембург в районе дома номер 52. Нерегулируемые пешеходные переходы появятся на Молдавской, на улице Героев пожарных и по переулку Ипподромному.





Анна Боева





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