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10:29, 7 ноября 2022 года Амчанка стала победительницей в региональном этапе конкурса "Народный участковый 2022" Теперь Елене Беловой предстоит пройти Всероссийский этап.





Но для этого капитану полиции нужна ваша поддержка и голос. Поскольку, это онлайн этап. Голосование стартовало. Оно продлится до 10 ноября. От каждого субъекта принимает участие лишь один представитель. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 17 ноября в день участковых уполномоченных.





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