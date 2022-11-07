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10:35, 7 ноября 2022 года Хоккеисты ОГУ показали орловцам красоту игры В Орле впервые состоялись матчи Чемпионата Студенческой Хоккейной лиги.





Первый соперник – с приставкой «топ». Команда университета имени Лобачевского из Нижнего Новгорода в минувшем сезоне заняла четвёртое место в итоговой таблице. По словам главного тренера команды гостей Дмитрия Кулябова, состав команды обновился на 70%. Сейчас в составе исключительно воспитанники местных спортивных школ. Старт сезона получился для обеих команд боевым. Орловцев мотивировали домашние трибуны, гостей – желание поддержать славу прошлых побед. Жаль, что в хоккее за красоту и артистизм очков не начисляют. Всё решают заброшенные шайбы. Их оказалось больше у гостей из Нижнего Новгорода. Итоги матчей – боевые поражение со счётом 3:6 и 3:7. Сезон обещает быть интересным – следующие игры в середине ноября в Смоленске.





Анастасия Дорохова





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