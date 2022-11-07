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10:38, 7 ноября 2022 года

Наш земляк и лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил соратников с 7 ноября!

Победе Великой Октябрьской социалистической революции – 105 лет!


"7 ноября 1917 г залп крейсера «Аврора» возвестил о рождении новой эры. Октябрь 1917-го стал грандиозным событием в мировой истории. Воплощалась в жизнь вековая мечта народов о справедливом обществе. Великий Октябрь помог нашей стране родиться заново. Спас от разрухи и хаоса, вывел в лидеры мирового развития. Грандиозен исторический подвиг ленинского ГОЭЛРО, сталинских пятилеток, Красного стяга над Рейхстагом, гагаринского космического полёта. Ценности справедливости и созидательного труда, равенства и братства были подняты на невиданную высоту. Сегодня, когда ржавчина изуверского капитализма вновь «душит» Россию, а схватка с фашизмом стала реальностью, смысл и дело Великого Октября как никогда актуальны. Только социализм выведет нас к созиданию и прогрессу!", - написал Геннадий Андреевич в своем телеграм-канале.
#ВеликомуОктябрю105

Фото: ТГ-канал Геннадия Зюганова


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