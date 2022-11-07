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11:30, 7 ноября 2022 года Вдоль Карачевского шоссе в Орле посадили почти две сотни деревьев Возле магистрали появились саженцы клена, черемухи и рябины.





В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Орле завершается ремонт Карачевского шоссе. Для озеленения местности будут высажены 192 дерева – это остролистные клены, черемуха "Маака" и обыкновенная рябина. Специалисты уже посадили 171 саженец, – сообщили в городской администрации.



Возраст деревьев — от 6 до 10 лет. Их заказали в подмосковном и липецком питомниках.



Фото: мэрия Орла





Орловское Информбюро





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