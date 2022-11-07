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10:43, 7 ноября 2022 года Посёлок Нарышкино отметил 154-ю годовщину основания На празднике в зале не хватало мест. Отметили с душой и - с пользой для страны.





Для зрителей подготовили концертную программу, и ярмарку народных умельцев в фойе. Жителей района, отличившихся в разных сферах деятельности, наградили почетными грамотами, юбилейными знаками к 85-летию Орловской области и медалями Святого Кукши. Участие в празднике приняли и дети из Донбаса.





Татьяна Тимохина





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