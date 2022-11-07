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11:14, 7 ноября 2022 года Завтра орловский регион представят в столице страны Там начнет свою работу международная промышленная выставка «Металл-Экспо».





Проходить она будет несколько дней. Участники от Орловщины - производители кабельной продукции, грузоподъемного оборудования, рулонного металлопроката с защитным покрытием, и металлических изделий.





Анна Боева





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