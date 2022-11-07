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11:15, 7 ноября 2022 года Объем финансирования ремонта дорог в Орле увеличен на 7 миллиардов Рамки программы развития улично-дорожной сети расширены по 2026-й год включительно.





Согласно имеющемуся паспорту на ремонт дорог в областном центре нужно чуть более семи миллиардов. В этом году освоят больше двух. Финансирование привязано к дорожному фонду. Львиная часть суммы поступит именно из него. Поможет и федеральный бюджет. За время действия программы "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла" отремонтируют почти 52 километра дорог.





Анна Боева





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