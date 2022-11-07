Орловщина написала большой этнографический диктант

Акция с каждым годом собирает все больше участников.

У участников было 45 минут, чтобы ответить на три десятка вопросов. Историю вспоминали и студенты и школьники.

В прошлом году диктант писали в онлайн формате и сразу узнавали правильные ответы. В этот раз - придется подождать до декабря. Баллы опубликуют на официальном сайте диктанта.