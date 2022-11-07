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12:20, 7 ноября 2022 года

На орловских ярмарках собрали грузовик помощи для участников СВО

Два дня покупатели и торговцы оставляли посылки в специальных палатках. Об очередном примере единства орловцев в поддержке солдат – в материале ГТРК "Орел".


Орловская область фактически ежедневно отправляет участникам СВО посылки с гуманитарной помощью. Прошедшие длинные выходные не стали исключением – груз собирали на ярмарках выходного дня "Хлебосольный выходной".

Посетители ярмарок и торговцы принесли в специальную палатку продукты, одежду, письма для солдат.

За два дня на двух ярмарках собрали почти грузовик товаров. Собранное отсортируют и уже 10 ноября отправят по назначению.


Татьяна Тимохина
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