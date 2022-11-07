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12:35, 7 ноября 2022 года

Доставить, несмотря ни на что

Орловские волонтеры доставляли груз для участников СВО и местных жителей, но их машина сломалась. Как выходили из ситуации – в рассказе Юлии Айдановой.


Воздух из родного города для орловских танкистов, посылка для детей в Волновахе, сломанная машина, отчаяние и сменившее его чувство гордости, ощущение безусловного единства – орловские волонтеры доставляли гуманитарный груз сразу по трем адресам, но застряли в одной из деревень Курской области.

200 километров до дома, 300 километров – до пункта назначения. Танкисты, которые ждут посылку, вечером уезжают. Значит, надо до них добраться. Но как? Об этом рассказ Юлии Айдановой. На волонтерском фронте – люди сильные и целеустремленные, готовые прийти на помощь в любой момент.


Мария Семак
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