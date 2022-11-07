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12:28, 7 ноября 2022 года

Закончился ежегодный Всероссийский слёт Российских студенческих отрядов

Он проходил в Кемерово с 3 по 6 ноября. В мероприятии участвовали 7 ребят из Орла.


Команды показали себя в номинациях «Творческий фестиваль», «Спартакиада», «Конкурс красоты и талантов Мистер и Мисс РСО» и «Конкурсы профессионального мастерства по направлениям деятельности отрядов (педагогическое, сельскохозяйственное, медицинское, сервисное, строительное и проводники)». 
 
Виктория Минаева – куратор педагогического направления – поборолась за звание «Мисс РСО» и стала лучшей в номинации «Артистизм». 
 
Но лучше всех, себя показали бойцы педагогических отрядов региона Константин Бакин, Иван Щеголев и методист Вузовского штаба ОГУ им. И.С. Тургенева Дмитрий Ульянов. Спортсмены заняли 3 место в составе Окружной команды Центрального Федерального округа. 
 
В поддержку Орловской команды поехал заместитель командира Орловского регионального отделения –Илья Хоромецкий, так же представляющий регион на Всероссийском совещании командиров. 
 
Так же в команду входили комиссар регионального отделения Валерия Лемешева и Глава пресс-службы Орловского РО Наталья Оськина.



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