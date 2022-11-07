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12:49, 7 ноября 2022 года Орёл принял соревнования по всестилевому карате мирового уровня На орловских татами встретились представители 15 стран.





С 1 по 5 ноября в Орле прошли Чемпионат и Первенство мира по всестилевому карате, а также международный фестиваль. Кроме сборной России в турнирах приняли участие представители еще 14 стран. В составе сборной России было 17 представителей Орловской области.



Наши спортсмены принесли в общую копилку семь медалей. София Скрябина и Елизавета Дмитричева стали двукратными призерами домашних соревнований. На счету девушек по одному золоту и одному серебру. Золото также на счету Даниила Дозорова. Серебро в активе Артема Марушкина и Богдана Пясецкого.





Анастасия Дорохова





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