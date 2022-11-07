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13:35, 7 ноября 2022 года На Орловщине распустилось древо ремесел Одноименная выставка народных и художественных промыслов открылась в Орловском областном выставочном центре.





В Орловском областном выставочном центре (Туристский информационно-выставочный центр Орла) открылась выставка народных и художественных промыслов "Древо ремесел".



Здесь представлены произведения народных мастеров России, народных мастеров региона, а также их учеников и любителей.



Выставка в полной мере раскрывает традиции орловских художественных промыслов, ремесел и народного искусства. Посетители увидят здесь предметы, выполненные по технике орловского списа, глиняные игрушки, поделки из дерева и многое другое.



Выставка открыта по 27 ноября.





Эва Стасюлевич





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