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14:15, 7 ноября 2022 года В Орле отработали ликвидацию последствий ЧП на объектах жизнеобеспечения В рамках первого дня учений по территориальной обороне были отработаны навыки борьбы с устранением разрушений, вызванных террористическими актами.





7 ноября в Орловской области начались учения по гражданской обороне. В их рамках были отработаны навыки ликвидации последствий терактов на объектах жизнеобеспечения – станции аэрации и ТЭЦ.



По легенде, в результате проникновения на посторонних было выведено из строя оборудование. Были проведены мероприятия по ликвидации последствий диверсии и восстановлению производственного цикла на объектах.



Фото: заместитель губернатора Орловской области в региональном правительстве по развитию инфраструктуры





Орловское Информбюро





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