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14:45, 7 ноября 2022 года Многодетная ливенская семья погорельцев ждет помощи от неравнодушных Вместе с мебелью сгорели вещи и документы.





Утром 5 ноября спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Казанское. В результате пожара в кухне выгорела мебель и бытовая техника, обуглился потолок. От огня спасены зал и две спальни дома. Пострадавших нет.



Вместе с мебелью сгорели вещи и документы. В семье погорельцев – четверо детей и один ребенок с инвалидностью. В канун зимы пострадавшим очень нужна помощь. Номер телефона для связи: 8 (953) 814 35 18.





Орловское Информбюро





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