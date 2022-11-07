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15:25, 7 ноября 2022 года В Ливенском районе завершается реконструкция моста через реку Сосну Работы на переправе необходимо завершить до конца этого года.





ООО «УПМК – 22» завершает реконструкцию моста через реку Сосну на автодороге Вахново – Важжова. Как сообщает ТГ-канал «Принт-ТВ», в данный момент рабочими полностью возведена конструкция шестипролетного моста длиной 122,4 метра и шириной 9,5 метра.



Также строители выполнили устройство дренажа и гидроизоляции мостового полотна, лестничных сходов. Ведутся работы по оборудованию подъездных путей. Выполнятся укрепление откосов и конусов монолитным бетоном.



Работы на переправе необходимо завершить до конца этого года. Это – один из двух объектов, которые «УПМК – 22» взяла в работу после расторжения контракта с «Ремспецмостом». Второй объект – Красный мост в Орле.



Фото: ТГ-канал «Принт-ТВ»





Орловское Информбюро





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