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16:00, 7 ноября 2022 года Чемпионат Орловской области по рыболовному спорту выиграли туляки В регионе подвели итоги турнира в дисциплине «ловля спиннингом с берега».





Чемпионат Орловской области по ловле спиннингом с берега состоялся на реке Недна. Спортсмены соревновались не только за награды, но и за выполнение норматива кандидата в мастера спорта.



В турнире приняли участие 18 команд из разных регионов России. Победу удалось одержать команде из Тульской области. На втором месте оказались спортсмены из Малоархангельска, на третьем – коллектив из Ельца.



В личном зачете лучший результат показал Виктор Степин из Малоархангельска. Серебро – в активе тульского рыбака Ильи Корнева, третьим в личном зачете стал орловец Вячеслав Чирикин.



Фото участников соревнований





Анастасия Дорохова





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