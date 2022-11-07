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15:40, 7 ноября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- На орловских ярмарках собрали грузовик помощи для участников СВО.



- Сегодня площадь им. Ленина в Орле стала красной. Горожане отметили День Октябрьской революции.



- На Орловщине распустилось древо ремесел. Одноименная выставка народных и художественных промыслов открылась в Орловском областном выставочном центре.



- Остались без крова: многодетная семья погорельцев в Ливенском районе ждет помощи от неравнодушных.



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