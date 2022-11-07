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16:30, 7 ноября 2022 года В Орле продолжается преподавание основ первой медицинской помощи В минувшую субботу еще 45 жителей областной столицы освоили такие важные знания. Одним из слушателей курсов стал 14-летний подросток.





В Орле продолжаются регулярные занятия по оказанию первой медицинской помощи. Они проходят каждую субботу. 5 ноября еще 45 жителей областной столицы, включая 14-летнего подростка, освоили важные знания.



Занятия организованы мэрией Орла совместно с Орловским городским отделением Красного Креста. Необходима предварительная регистрация в ТГ-канале «Курсы «Первая помощь в Орле».





Орловское Информбюро





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