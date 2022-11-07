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17:03, 7 ноября 2022 года

На Красном мосту в Орле выполнили первое расширение

Переправа увеличилась на 2,25 метра в сторону памятника Ивану Грозному.


В Орле продолжается реконструкция Красного моста. Со стороны Заводского района рабочие «УПМК – 22» расширили переправу на 2,25 метра в сторону памятника Ивану Грозному, – сообщили в мэрии Орла. Появляются очертания новых тротуаров.

В выходные дни со стороны Заводского района залили бетоном второй участок монолитной плиты. Подрядчик готовится ко второму из трех этапов бетонирования монолитной стены.

На центральном металлическом пролете завершается демонтаж второй старой балки. Со стороны Железнодорожного района собраны подмостки и монтируется опалубка для консолей. Позже их зальют бетоном по аналогии с противоположным краем моста, чтобы приступить к расширению.
Также завершено укрепление центральной опоры.

Фото: мэрия Орла


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