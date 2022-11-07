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17:29, 7 ноября 2022 года Бюджет Орловщины за девять месяцев текущего года вышел профицитным Финансы региона сегодня обсудили в областном правительстве.





Доходы бюджета Орловской области за девять месяцев этого года составили более 35 миллиардов рублей. Это почти на три миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информацию озвучили сегодня на заседании регионального правительства.



Что касается расходов, то и они увеличились. За девять месяцев регион потратил больше 33 миллиардов, что на 12% больше в сравнении с прошлым годом.



Объем госдолга Орловской области составил 23 миллиарда 688 миллиона. В его структуре 91,5% – это задолженность по бюджетным кредитам.





Орловское Информбюро





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