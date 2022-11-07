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18:30, 7 ноября 2022 года На орловской ТЭЦ отработали ликвидацию последствий подрыва инфраструктуры 7 ноября на Орловщине начались учения по территориальной обороне. Ведомства отрабатывают различные сценарии ЧП.





В Орловской области начались учения по территориальной обороне. В их рамках сегодня отрабатывалась ликвидация последствий различных ЧП.



По легенде, в резервуарный парк орловской ТЭЦ проник злоумышленник, ранил охранника, подорвал емкость с мазутом и попытался скрыться. Этот сценарий отработали сегодня различные ведомства.



Чуть позже учения переместились на завод "Текмаш", где сработала система оповещения гражданской обороны. Персонал предприятия отработал эвакуацию.



Проверки всех систем ГО и работа стратегических объектов в нештатных ситуациях продолжатся в Орле и завтра, 8 ноября.





Эва Стасюлевич





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