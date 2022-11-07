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18:36, 7 ноября 2022 года Вятский Посад стал одним из центров гуляний в День народного единства на Орловщине Выставки оружия и спецтехники, концерты и спектакли, выставки – интересно было каждому. На празднике побывала и наша съемочная группа.





В духовно-православном центре "Вятский Посад" День народного единства и праздник Казанской иконы Божией матери отметили праздничной программой "В единстве народа – единство России!".



Орловцы не только насладились выступлением творческих коллективов, но и ознакомились с выставкой оружия и специальной техники, увидели выступления кинологической службы, прошлись по ремесленным мастерским. Для самых маленьких гостей подготовили мастер-классы и спектакль.





Юлия Опанасюк





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