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18:39, 7 ноября 2022 года Артисты Орловского городского центра культуры выступят перед ранеными участниками СВО Гастроли в Белгород организовала партия "Единая Россия"





Артисты Орловского городского центра культуры выступят в госпитале перед ранеными участниками СВО. Гастроли в Белгород организовала партия "Единая Россия". От предложения никто не отказался, поэтому любимые песни Орловщины поднимут солдатам настроение.



Также для военных собрали наборы со всем необходимым. Сейчас в больнице находятся 110 бойцов, включая тяжелораненных. Для них артисты готовы будут спеть даже в палате.





Орловское Информбюро





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