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19:30, 7 ноября 2022 года Своими фотографиями он создает летописи В ОГИК начала работу фотовыставка Владимира Ададурова "Двадцать пять пятидесятых".





В ОГИК сегодня открылась фотовыставка Владимира Ададурова "Двадцать пять пятидесятых". В экспозиции – 130 работ, созданных с 1997 по 2022 годы, и каждая из них несет смысл и историю.



На фотографиях – преподаватели, выпускники и студенты учебного заведения.



Выставка посвящена полувековому юбилею ОГИК и 25-летию творческой деятельности мастера. Выставка продлится по 9 ноября.





Юлия Опанасюк





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